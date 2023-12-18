В ходе военных действий в Украине Россия уже понесла значительные потери, делится военный эксперт Роман Свитан. Он отмечает, что практически все оставшиеся в строю российские военные либо погибли, либо получили тяжелые ранения.

По словам эксперта, оставшиеся и выжившие из первых волн мобилизации, стали фактически недееспособными из-за тяжелых ранений, часто лишившись конечностей. Эти выжившие воины, как правило, задают себе вопросы о цели своего участия в войне, испытывая радость лишь от того, что им удалось выжить.

"Современная российская армия представлена преимущественно большим числом плохо подготовленных военных, которые выполняют местные задачи и используются как "мясные валы" для вытеснения украинских войск. Российская оборона сохраняет определенные возможности поражения, несмотря на отсутствие введенных санкций и механизмов для их исключения" - делится эксперт.

На направлении к Авдеевке в настоящее время наблюдается контроль со стороны врага, что является серьезной утратой, учитывая ее стратегическую важность для возможной деоккупации Донецка. В течение осени оккупанты успешно завладели фортификационными сооружениями.

Теперь эта территория стала несостоятельной для эффективной обороны. Силы Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в настоящее время переместились чуть западнее, в направлении самой Авдеевки.

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