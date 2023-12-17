Чтобы полностью захватить этот населённый пункт, они активно пытались продвинуться в северной части.

На Купянском направлении противник проявлял тоже большую активность. Боевая активность по всей линии фронта повышена, атакующие действия врага идут практически постоянно и круглосуточно. К сожалению, в районе Синьковки враг имел частичный успех, о чем рассказал военный эксперт Олег Жданов.

«Те районы, которые удалось врагу захватить и потеснить силы обороны Украины на Купянском направлении, это в направлении населённого пункта Синьковка, враг 21 раз атаковал наши позиции, там и получили частичное преимущество, но не более. На Авдеевском направлении оккупанты тоже пытались продвинуться, чтобы нас ограничить.

О Марьинке пропагандисты давно заявили, что взяли ее. Но она еще не полностью под их контролем, часть территории под нашим контролем. А за прошедшие сутки, для того чтобы полностью захватить этот населённый пункт, они активно пытались продвинуться в северной части. Мы контролируем малую часть города, но удерживаем позиции» - поделился эксперт.

На востоке, начиная от Купянска и простираясь до Авдеевского направления, непрекращаются напряженные военные действия, и в последние времена оккупационные силы проявили усиленную активность. При этом стоит отметить, что не произошло значительного перемещения резервов.

Часто мы видим, что подразделения привозят из россии, но уже через несколько дней необходимо дополнять их новыми войсками.

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