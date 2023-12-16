Несмотря на дополнительные военные подкрепления, они не в состоянии вытеснить наши силы с этого участка.

Украинские военные успешно удерживают свою позицию на левом берегу Херсонщины, представляя серьезное испытание для российских войск. По всей видимости, россиянам крайне сложно преодолеть сопротивление наших защитников, несмотря на численное превосходство противника, делится военный эксперт Олег Жданов.

"Силы обороны сталкиваются с трудными условиями для продвижения на данном участке, однако они продолжают наносить мощные удары врагу, при этом причиняя ему значительные потери.

Несмотря на дополнительные военные подкрепления, они не в состоянии вытеснить украинскую группировку с правого берега Херсонщины. В этом районе происходят ожесточенные бои, и, несмотря на усилия противника, россияне понесли серьезные потери. Даже 810-я бригада морской пехоты оккупантов была вовлечена в конфликт и претерпела значительные потери" - делится эксперт.

Оккупационные силы интенсивно используют свои резервы, что приводит к значительным потерям. Часто мы видим, что подразделения привозят из россии, но уже через несколько дней необходимо дополнять их новыми войсками.

У них не было массированного привлечения дополнительных сил, так как Юг был приоритетным направлением. На данный момент наш контингент удерживается с использованием имеющихся средств достаточно уверенно.

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