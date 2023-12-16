Вопреки влиянию погоды на обе стороны фронта, события на передовой явно демонстрируют, что ни туманы, ни мокрый снег, ни морозы не прекращают боевые действия полностью. Однако климатические условия, по словам военного эксперта Олега Жданова, представляют собой серьезное препятствие для военных операций, ограничивая использование определенных видов военной техники и вооружения.

В данный момент передвижение бронетехники в грязи осложнено, а на дорогах она становится более уязвимой для вражеских атак в процессе движения.

"В различных направлениях, особенно в районе Авдеевки, россия предпринимает действия, основанные на использовании пехоты. Даже при медленном продвижении и значительных потерях оккупанты пытаются продвинутся. Они вынуждены бросать толпы солдат вперед, чтобы хоть как-то прорваться, для этого они решили попытаться использовать преимущество в пехоте" - делится эксперт.

В текущий момент самая напряженная обстановка прослеживается под Бахмутом в Донецкой области, особенно на северном фланге. В то же время ситуация вокруг Авдеевки остается стабильно сложной.

"После предыдущего удара оккупанты заявили о разрушении командного пункта и пяти пусковых установок Patriot, считая, что большая часть комплекса и, главное, командный пункт были уничтожены. Российская разведка может не иметь полной уверенности в том, что Patriot был недостаточно поврежден, и поэтому продолжает атаковать. Они используют "Шахеды", как отвлекающий маневр, их не жалко" - также поделился эксперт.

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