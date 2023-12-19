Певица Ирина Билык любит готовить и праздничные столы покрывает сама, в том числе на Новый Год.

Ирина Билык в одном из своих интервью признавалась, что в последнее время проводит праздники дома, а готовить она не только любит, но и умеет.

«Я в 6 утра захожу в интернет, ищу там новые рецепты. И в 7 часов я начинаю их готовить. Все знают, что я всегда сама накрываю», – рассказывала Ирина Билык «Світському життю».

Также Ирина Билык поделилась рецептом салата, который любит готовить к Новому году.

Для него понадобятся такие ингредиенты: картофель, копченая курица, лук, сыр, кукуруза, яйцо и немного майонеза.

По словам Ирины Билык, готовить его очень просто – натираем на терке вареный картофель, копченую курицу мелко режем и выкладываем слоями.

Затем лук, консервированную кукурузу, сыр, немного майонеза и яйцо.

Отметим, что салат с копченой курицей, кукурузой и сыром некоторые хозяйки делают в форме венка, поэтому рецепт так и называется - "Рождественский венок".

Для его приготовления можно использовать как копченую курицу, так и запеченную или отварную.

В качестве украшения используются помидоры черри, напоминающие елочные шарики, и зелень.

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