Военный эксперт рассказал о причинах множественных атак на украинские города в последнее время.

Российские военные продолжают атаки на Киев, несмотря на прочную оборону города. Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что во время группового ракетного удара существует вероятность, что система противовоздушной обороны может пропустить хотя бы одну цель.

"После предыдущего удара оккупанты заявили о разрушении командного пункта и пяти пусковых установок Patriot, считая, что большая часть комплекса и, главное, командный пункт были уничтожены. Российская разведка может не иметь полной уверенности в том, что Patriot был недостаточно поврежден, и поэтому продолжает атаковать. Они используют "Шахеды", как отвлекающий маневр, их не жалко" - поделился эксперт.

Он также отмечает, что в таких ударах сохраняется военный аспект, учитывая важность Киева как крупного военного хаба. Внешнеполитический компонент также играет роль, поскольку после взаимодействия с посольствами, в том числе американским и британским, не наблюдается признаков их эвакуации, что, по мнению Жданова, может свидетельствовать об успешности обороны города от российских ракетных атак.

Известно, что на востоке, начиная от Купянска и простираясь до Авдеевского направления, непрекращаются напряженные военные действия, и в последние времена оккупационные силы проявили усиленную активность. При этом стоит отметить, что не произошло значительного перемещения резервов.

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