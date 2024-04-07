Одним из таких эффективных средств для уборки в доме может быть самодельное чистящее средство на основе водки. Водка, казалось бы, может быть полезна не только для приготовления коктейлей, но и для уборки дома. Давайте рассмотрим простой рецепт этого удивительного средства.

Для этого нужна сама водка - она будет использоваться как основная растворимая жидкость для других компонентов и играет роль в растворении грязи и жира. Кроме того, уксус добавляется для усиления свойств чистящего средства и придает антисептические свойства. Лимонный сок, который содержит кислоту, которая взаимодействует с жиром и удаляет его, оставляя поверхности блестящими и чистыми.

В спрей-бутылке объедините 1 часть водки с 1 частью уксуса. Добавьте 1-2 столовых ложки лимонного сока в зависимости от вкуса. Выберите любимое эфирное масло и добавьте около 10 капель для аромата и дополнительных полезных свойств. Закройте спрей-бутылку и хорошо встряхните мешанку. Попробуйте это чистящее средство на кухне, ванной комнате или на стекле, тщательно распыляя его на поверхность и вытирая мягкой тряпкой или губкой. Водка и уксус взаимодействуют, растворяя жир и удаляя загрязнения, а эфирные масла оставляют приятный аромат. Добавить сюда эфирные масла - здесь выбор можно сделать в зависимости от ваших предпочтений: лаванда, чайное дерево, эвкалипт или апельсиновое масло могут придать не только приятный запах, но и антисептические свойства. Ну и конечно же спрей-бутылка для комфортного распыления средства на поверхности.

Читайте также:

Как почистить унитаз «органическим» способом: откройте для себя натуральную альтернативу

Как очистить унитаз от пятен: несколько простых шагов

Как почистить унитаз и удалить пятна: с чего лучше начать