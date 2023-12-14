На востоке, начиная от Купянска и простираясь до Авдеевского направления, непрекращаются напряженные военные действия, и в последние времена оккупационные силы проявили усиленную активность. При этом стоит отметить, что не произошло значительного перемещения резервов, делится военный эксперт Олег Жданов.

"В настоящее время существует несколько важных моментов. Оккупационные силы интенсивно используют свои резервы, что приводит к значительным потерям. Часто мы видим, что подразделения привозят из россии, но уже через несколько дней необходимо дополнять их новыми войсками.

У них не было массированного привлечения дополнительных сил, так как Юг был приоритетным направлением. На данный момент наш контингент удерживается с использованием имеющихся средств достаточно уверенно" - делится эксперт.

Он подметил, что оккупанты проводят активные действия на нескольких направлениях, спеша добиться каких-то целей перед выборами.

Российские военные, вероятно, начали наступательные операции на нескольких участках фронта в сложную зимнюю погоду.

Также эксперт отметил, однако сложные погодные условия не только замедлили продвижение оккупантов и увеличили их потери, но также значительно подорвали моральное состояние врага. Скорость российских потерь по всей линии фронта, вероятно, близка к темпу формирования войск, что свидетельствует о нехватке ресурсов для постоянных и масштабных атак зимой.

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