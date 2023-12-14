Близ Авдеевки было зафиксировано почти пятьдесят атак за сутки, в другом районе также активно работает противник.

На Авдеевском направлении оккупационные силы продолжают усиленные попытки прорваться на территорию коксохимического завода, однако ни одна из этих предприятий не привела к успеху, поделился военный эксперт Олег Жданов.

Несколько подразделений противника выходили к границам завода, где их встречало сопротивление, приводящее к их полному разгрому. В результате этого в районе остается значительное количество погибших.

"В то же самое время российская армия оказывает давление на наши военные силы в Авдеевском и Марьинском направлениях. 11 декабря отмечается рекордное количество одновременных атак со стороны оккупантов в разных направлениях, включая Авдеевку, Марьинку, Новомихайловку и Победу.

Близ Авдеевки было зафиксировано почти пятьдесят атак за сутки, а в районе Марьинки – еще восемнадцать, по информации официального представителя. Противник активно перемещает технику к передовой линии и использует авиационные ресурсы" - делится эксперт.

Увеличение атак свидетельствует о том, что оккупанты ощущают постоянное давление. Летом они были вынуждены отступить во время контрнаступательных операций, теряя инициативу.

Факт того, что российские войска стремятся вернуть инициативу в середине ноября при сложных погодных условиях вместо ожидания сильных морозов, свидетельствует о том, что на них оказывается давление. Возможно, россияне стремятся сохранить инициативу до предстоящих выборов.

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