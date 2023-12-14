Существует вероятность, что оккупационные силы могут усилить давление на одном из участков.

Российские военные усилили передвижение боевой техники и инженерного оборудования в направлении севера Донецкой области через город Мариуполь. Военный эксперт Олег Жданов рассказал детальнее о ситуации на фронте за последнее время.

Это вызывает опасения, особенно в отношении направления к Угледару. На текущий момент российские войска концентрируются в Волновахском районе и на севере Мариупольского района, рядом с Угледаром и Марьинкой.

"Существует вероятность, что оккупационные силы могут усилить давление на Марьинку или подготовиться к наступлению в направлении Угледара.

На текущий момент стало известно, что вражеские действия были приостановлены из-за риска обострения ситуации в районе Угледара, учитывая активные бои в Марьинке" - делится эксперт о ситуации.

Ранее эксперты также подметили, именно опасность ведения боевых действий вблизи Угледара мешает врагу развернуть альтернативную логистику в случае повреждения Крымского моста.

Что же касается Авдеевского направления, коксохимический завод полностью находится под контролем ВСУ. Несмотря на регулярные обстрелы и авиаудары со стороны противника, завод остается под нашим абсолютным контролем.

Самая сложная ситуация остается вокруг промзоны завода, где вражеские силы активно используют артиллерию и авиацию, превращая инфраструктуру в строительный мусор.

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