Рецептов моркови по-корейски очень много, и у каждой хозяйки он свой. Кто-то любит морковь по-корейски более острую, как огонь, кто-то – послаже и помягче на вкус.
Этот рецепт моркови, уверяет суперфиналист четвертого сезона шоу «Мастер Шеф» Самвел Адамян, лучше чем по-корейски. Вкуснее и без канцерогенов.
Итак, для приготовления моркови по-корейский по рецепту, который озвучил суперфиналист «Мастер Шеф», необходимы такие ингредиенты: 1кг. моркови, 1 большая головка чеснока, 4-5 столовых ложек 9% уксуса, 3 столовых ложки сахара, 1 чайная ложка соли (с горкой), 1 чайная ложка кориандра, одна чайная ложка черного перца, а также немного красного острого перца – буквально на кончике ножа. Также понадобится половина стакана растительного масла.
Морковь по-корейски, рецепт - быстро и вкусно.
Об этом рецепте моркови по-корейски Самвел Адамян узнал от своих друзей, которые, в свою очередь, знают его от мамы.
«Очень и очень понравилась», - рассказал Адамян на своем YouTube-канале.
Морковь натираем на терке для моркови по-корейски, а чеснок давим на чеснокодавке.
Суперфиналист «Мастер Шеф» подчеркнул, что огромное значение имеет терка. Лучше, чтобы в результате каждая натертая полосочка моркови была не круглая, а с четырьмя гранями.
Морковь по-корейски, рецепт - быстро и вкусно.
Насыпаем в морковь сахар, добавляем уксус и соль, а также подавленный чеснок. Также насыпаем в потертую морковь молотый красный перец, черный перец и кориандр меленый.
Следующий шаг – добавляем в будущую морковь по-корейски растительное масло – буквально половина стакана. Также можно использовать домашнее подсолнечное масло – будет еще вкуснее.
Тщательно перемешиваем морковь руками, чтобы все ингредиенты перемешались.
«Этот запах уже идет! Класс!», - прокомментировал ход приготовления моркови по-корейски Самвел Адамян.
По этому рецепту в морковь также можно добавить грецкий орех. На килограмм морковки – пять грецких орехов.
Морковь по-корейски закрываем крышкой и ставим как минимум на 12 часов в холодильник. Можно на сутки.
Вот и все, морковь по-корейски готова.
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