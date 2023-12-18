Морковь по-корейски – очень вкусная и популярная закуска, однако суперфиналист шоу «Мастер шеф» уверяет, что по этому рецепту морковь можно приготовить еще вкуснее.

Рецептов моркови по-корейски очень много, и у каждой хозяйки он свой. Кто-то любит морковь по-корейски более острую, как огонь, кто-то – послаже и помягче на вкус.

Этот рецепт моркови, уверяет суперфиналист четвертого сезона шоу «Мастер Шеф» Самвел Адамян, лучше чем по-корейски. Вкуснее и без канцерогенов.

Итак, для приготовления моркови по-корейский по рецепту, который озвучил суперфиналист «Мастер Шеф», необходимы такие ингредиенты: 1кг. моркови, 1 большая головка чеснока, 4-5 столовых ложек 9% уксуса, 3 столовых ложки сахара, 1 чайная ложка соли (с горкой), 1 чайная ложка кориандра, одна чайная ложка черного перца, а также немного красного острого перца – буквально на кончике ножа. Также понадобится половина стакана растительного масла.

Морковь по-корейски, рецепт - быстро и вкусно.

Об этом рецепте моркови по-корейски Самвел Адамян узнал от своих друзей, которые, в свою очередь, знают его от мамы.

«Очень и очень понравилась», - рассказал Адамян на своем YouTube-канале.

Морковь натираем на терке для моркови по-корейски, а чеснок давим на чеснокодавке.

Суперфиналист «Мастер Шеф» подчеркнул, что огромное значение имеет терка. Лучше, чтобы в результате каждая натертая полосочка моркови была не круглая, а с четырьмя гранями.

Морковь по-корейски, рецепт - быстро и вкусно.

Насыпаем в морковь сахар, добавляем уксус и соль, а также подавленный чеснок. Также насыпаем в потертую морковь молотый красный перец, черный перец и кориандр меленый.

Следующий шаг – добавляем в будущую морковь по-корейски растительное масло – буквально половина стакана. Также можно использовать домашнее подсолнечное масло – будет еще вкуснее.

Тщательно перемешиваем морковь руками, чтобы все ингредиенты перемешались.

«Этот запах уже идет! Класс!», - прокомментировал ход приготовления моркови по-корейски Самвел Адамян.

По этому рецепту в морковь также можно добавить грецкий орех. На килограмм морковки – пять грецких орехов.

Морковь по-корейски закрываем крышкой и ставим как минимум на 12 часов в холодильник. Можно на сутки.

Вот и все, морковь по-корейски готова.

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