Российские войска понесут сокрушительные потери под Авдеевкой, но не останавливаются.

Как сообщает Politeka.net с ссылкой на Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки произошло почти сто боевых столкновений.

Жестокий враг не оставляет попыток окружить Авдеевку.

«Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отбили 51 атаку врага в районах восточнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, южнее Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского», - говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

Отметим, согласно неофициальным данным, за последние трое суток враг в битве за Авдеевку проводил штурмовые действия по меньшей мере в 16 местах.

В свою очередь глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш сообщил, что оккупанты меняли тактику при каждой новой волне наступления на Авдеевку.

«Первая волна – они ехали как на парад большим количеством техники – очень дерзко. Как следствие – сотни единиц техники были уничтожены. Во второй волне они разделили направления и несколько колонн шло разными направлениями. Следующая волна очень долго наращивалась в количестве штурмовых действий именно пехотой, без использования техники», - рассказал Барабаш.

О другой тактике рассказал и военный корреспондент Богдан Мирошников. Также аналитик рассказал некоторые новые подробности с фронта.

«Продолжаются тяжелые бои в районе Степного по трем направлениям (на обоих флангах села и в лобовую). Враг имел небольшие успехи севернее.

У остатков забора АКХЗ бои проходят постоянно, но без успехов для врага. Даже в случае прорыва группа оккупантов быстро ликвидируется», - рассказал Мирошников.

По его словам, к югу от «очистных» враг не прекращает попыток вклиниться между каскадом прудов и частным сектором, который прилегает к коксохимзаводу и железной дороге, но без успехов.

«Промка на юго-востоке Авдеевки потеряна полностью была еще дней 10 назад, сейчас враг там закрепился.

Более того, набеги на частный сектор из промки участились. И это уже не просто выдвижение разведгрупп, а полноценные рейдовые и штурмовые действия», - рассказал Мирошников в своем телеграмм-канале.

Кроме того, российские захватчики пытаются из Водяного штурмовать "зеленку" в сторону 9-го квартала Авдеевки.

"Смог незначительно продвинуться", - констатировал Мирошников.

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