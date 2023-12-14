Военный эксперт Юрий Федроров прокомментировал оборону россиян на фронте и где у них самое уязвимое место. Об этом специалист рассказал в интервью на "Фабрике новостей".

"Где найболее уязвимые точки российской обороны, которая может вызвать кружение фронта? На мой взгляд такая точка это Токмак. Правда нужно учитывать, что вокруг города там имеются серьезные оборонительные сооружения. Это противотанковые рвы, бетонные блиндажи и много чего еще", - поделился специалист.

Поэтому захватить возможно, но все зависит от того, сколько сил на это потратить и сколько жертв готова понести армия за это. Военные же так рассуждают, называют колличество войск и объявляют, сколько из них будут уничтожены, когда они выполнят боевую задачу.

Тем временем политическое руководство должно принимать решение, приемлимые ли данные потери для страны или нет. Или касается не только социальной составляющей, но и демографической и так далее.

Но если даже Токмак возможно будет не захватить, а поставить под плотный обстрел со стороны ВСУ, то движение через этот железнодорожный узел будет парализовано. А после этого вся система снабжения оккупантов к западу от Токмака будет сокращена минимум на половину. А вторая уже половина зависит только от Керченского моста, а он тоже достаточно уязвим.

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