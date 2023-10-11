Командованию российских оккупантов так и не удалось "восстановить положение" на первой позиции своего главного рубежа обороны на Токмакском направлении.

На Токмакском направлении северо-западнее с.Новопрокоповка, вероятно, противнику пришлось немного отступить в южном направлении. Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

При этом, по словам эксперта, соседние справа подразделения оккупантов пока продолжают удерживать северную окраину Новопрокоповки, периодически контратакуя передовые подразделения ВСУ по направлению на с.Работино.

Константин Машовец отметил, что долго так продолжаться не будет - ситуация западнее и восточнее этого узла обороны противника развивается явно не в его пользу. Предпосылками этому является провал серии контратак рф по направлению с.Копани - с.Работино, а также выход передовых подразделений ВСУ на подступы к высоте с отметкой 170, уже юго-западнее с.Вербовое.

Военный обозреватель констатировал, что российскому командованию так и не удалось "восстановить положение" на первой позиции своего главного рубежа обороны на Токмакском направлении, хоть они и потратили на эту задачу 3-4 недели.

"История с вводом в бой противником на флангах украинской ударной группировки подразделений двух своих десантно-штурмовых дивизий (дшд), 7-й и 76-й, очевидно, закончилась для него, мягко говоря, не совсем так, как он рассчитывал.

В этом смысле, показательным было вынужденное перемещение противником части этих сил и средств в полосу обороны своей 42-й мсд. По крайней мере, для этих целей противник был вынужден использовать по одному десантно-штурмовому полку (дшп) из каждой из этих дивизий. Что, в конечном счете, отразилось на их способностях "давить на флангах"", — добавил эксперт.

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