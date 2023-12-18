Салат из пекинской капусты по этому рецепту сможет удивить даже самых опытных и придирчивых хозяек.

Пекинская капуста это идеальный продукт для салатов, потому что хорошо сочетается с другими ингредиентами и, кроме всего прочего, имеет низкую калорийность. Так, в 100 граммах пекинской капусты всего лишь 12 калорий. При этом много витаминов и других полезных веществ (витаминов С и А, витаминов группы В, калия, кальция, магния, фосфора, аминокислот).

Отметим, что содержание витамина С в пекинской капусте больше, чем в белокочанной. Пекинская капуста будет полезна при атеросклерозе и сахарном диабете, заболеваниях сердечно-сосудистой системы и гипертонии.

Готовить из пекинской капусты легко и быстро, особенно салаты. Количество рецептов – огромное и все благодаря большому количеству ингредиентов, с которыми сочетается легкая и хрустящая пекинка.

Известный шеф-повар Анатолий Добровольский предложил еще один рецепт, которы точно понравится тем, кто любит салаты.

«Взрыв витаминов», - так говорит Добровольский об этом салате из пекинской капусты в своём YouTube-канале.

Для его приготовления берем пекинскую капусту, разрезаем пополам и нарезаем. Сюда же тонкой соломкой нарезаем зеленое яблоко и добавляем в миску к капусте.

Салат из пекинской капусты.

Так же нарезаем одну грушу и тоже добавляем в миску. Очищаем от кожуры один апельсин и нарезаем большими кубиками. Далее мелкой соломкой нарезаем чернослив и вместе с апельсином добавляем в салат.

Также добавляем столовую лужайку сахара и две столовые ложки яблочного уксуса, а также две столовые ложки оливкового масла, немного молотой корицы. Хорошо перемешиваем салат и добавляем сверху немного тыквенных семян. Все, можно подавать на стол.

"Это очень вкусно!", - заверил Добровольский.

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