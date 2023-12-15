Салат из пекинской капусты – это быстро, очень вкусно и полезно для здоровья, пишет Politeka.net.
Ведь в пекинской капусте присутствуют белки, углеводы, жиры, клетчатка, органические кислоты, витамины группы В и витамины А, С, Е, РР, кальций, калий, железо, натрий, магний, марганец, фтор и фосфор.
Рецептов салатов из пекинской капусты большое количество, но этот способ приготовления особенный тем, что всего благодаря двум ингредиентам его можно превратить в праздничное блюдо.
Для его пригтовления понадобятся такие ингредиенты - пекинская капуста, лук -1/2 шт, яйца - 2 шт, авокадо - 1/2 шт, тунец измельченный в масле, дижонская горчица - 1-2 ч.л., йогурт 8% - 4 ст.л., соль и перец по вкусу.
Салат из пекинской капусты.
Пекинскую капусту режем на полосочки, а лук мелкими кубиками.
Высыпаем в миску. Яйца тоже режем кубиками. Следующий шаг – ложкой отделяем мякоть авокадо от кожуры, тоже режеим кубиками.
Далее выкладываем в тарелку измельценный тунец, добавляем соль и перец, а также дижонскую горчицу и йогурт. Перемешиваем. Салат из пекинской капусты можно подавать к столу!
Отметим, что авокадо обладает многими полезными свойствами – в нем содержится более 20 витаминов и минералов.
Так, включение авокадо в рацион может значительно способствовать здоровью сердца. Содержащиеся в авокадо мононенасыщенные жиры помогают уменьшить воспаление и поддерживать здоровый уровень артериального давления.
Кроме того, высокое содержание калия помогает поддерживать правильный сердечный ритм и предотвращает сердечно-сосудистые проблемы.
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