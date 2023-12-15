Салат из пекинской капусты легко можно превратить в праздничное блюдо всего благодаря двум ингредиентам.

Салат из пекинской капусты – это быстро, очень вкусно и полезно для здоровья, пишет Politeka.net.

Ведь в пекинской капусте присутствуют белки, углеводы, жиры, клетчатка, органические кислоты, витамины группы В и витамины А, С, Е, РР, кальций, калий, железо, натрий, магний, марганец, фтор и фосфор.

Рецептов салатов из пекинской капусты большое количество, но этот способ приготовления особенный тем, что всего благодаря двум ингредиентам его можно превратить в праздничное блюдо.

Для его пригтовления понадобятся такие ингредиенты - пекинская капуста, лук -1/2 шт, яйца - 2 шт, авокадо - 1/2 шт, тунец измельченный в масле, дижонская горчица - 1-2 ч.л., йогурт 8% - 4 ст.л., соль и перец по вкусу.

Салат из пекинской капусты.

Пекинскую капусту режем на полосочки, а лук мелкими кубиками.

Высыпаем в миску. Яйца тоже режем кубиками. Следующий шаг – ложкой отделяем мякоть авокадо от кожуры, тоже режеим кубиками.

Далее выкладываем в тарелку измельценный тунец, добавляем соль и перец, а также дижонскую горчицу и йогурт. Перемешиваем. Салат из пекинской капусты можно подавать к столу!

Отметим, что авокадо обладает многими полезными свойствами – в нем содержится более 20 витаминов и минералов.

Так, включение авокадо в рацион может значительно способствовать здоровью сердца. Содержащиеся в авокадо мононенасыщенные жиры помогают уменьшить воспаление и поддерживать здоровый уровень артериального давления.

Кроме того, высокое содержание калия помогает поддерживать правильный сердечный ритм и предотвращает сердечно-сосудистые проблемы.

Последние новости Украины:

Салат из пекинской капусты и курицы - самый простой и удачныый рецепт из трех ингредиентов.

Закуска за две минуты на новогодний стол: самый простой рецепт.

Салат Цезарь, как во вкусном ресторане: известный шеф-повар раскрыл секреты рецепта.