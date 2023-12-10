Салат из пекинской капусты и курицы по этому рецепту готовится максимально быстро и просто, а результат будет просто невероятный.

Первый шаг в приготовлении блюда Салат из пекинской капусты и курицы – нарезаем капусту кубиками, пишет Politeka.net.

Следующий шаг – нарезаем свежие огурцы полукольцами. Далее – добавляем консервированную кукурузу.

Вареные яйца тоже нарезаем небольшими кубиками и высыпаем в миску ко всем ингредиентам.

Копченое куриное филе для блюда Салат из пекинской капусты и курицы нарезаем соломкой.

Соль и перец в салат добавляем по вкусу. Заправляем майонезом и перемешиваем.

Для того чтобы Салат из пекинской капусты и курицы был еще вкуснее, куриное филе можно запечь с любимыми специями, а вместо магазинного майонеза использовать майонез, сделанный дома.

Для этого нам понадобится один яичный желток, который необходимо взбить венчиком с горчицей (1/2 ч. л.), солью и щепоткой сахара.

Салат из пекинской капусты и курицы.

В готовую однородную массу постепенно вливаем оливковое или подсолнечное масло и взбиваем. Как только полученная масса начинает прилипать к веничку, можно считать майонез готовым. Также в домашний майонез можно добавить немного лимонного сока или яблочного или бальзамического уксуса.

Еще более простой рецепт домашнего майонеза для Салата из пекинской капусты и курицы – сделать его в блендере. Для этого просто выкладываем в чашу блендера все ингредиенты – 1 яйцо, 150 мл подсолнечного масла, 0,5 ч. л. горчицы, 0,5 ч. л. соли, 0,5 ч. л. сахара, 1 ст. л. сока лимона.

Кроме того, можно экспериментировать с ингредиентами в самом салате из пекинской капусты и курицы. Например, добавить в блюдо ананасы, твердый сыр, болгарский перец, зелень, зеленый горошек, сухарики.

Особую пикантность Салату из пекинской капусты и курицы придаст французская горчица в зернах.

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