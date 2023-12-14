Пекинская капуста по-своему уникальна, ведь данный сорт отличает низкая калорийность – всего 13 ккал в 100 граммах продукта. Никакой другой вид капусты не может похвастаться столь низким содержанием калорий.
Кроме того, в условиях низкой температуры холодильника кочаны пекинской капусты могут сохраняться без потери вкусовых и потребительских качеств около полутора недель. Если при этом они будут герметично упакованы, то срок хранения «пекинки» можно увеличить еще.
Салаты из пекинской капусты, как правило, очень легкие в приготовлении и имеют множество вариантов.
Один из популярных рецептов салата из пекинской капусты – с салями и кукурузой. Этот рецепт состоит из небольшого количества ингредиентов и имеет отличный вкус, который дополнит любое блюдо на домашнем столе.
Для приготовления салата из пекинской капусты с салями необходимы такие ингредиенты – пекинская капуста – 400 г, колбаса салями – 250 г, зеленый лук – 80 г, консервированная кукуруза – 1 банка, майонез – 4 ст.л, горчица в 1 ст.л. л.
Салат из пекинской капусты.
Пекинскую капусту разрезаем пополам и каждую часть еще на несколько частей, а затем режем соломкой. Сразу выкладываем в миску. Свежий зеленый лук режем мелко и тоже добавляем в миску.
Колбасу салями чистим от оболочки и нарезаем тоненькой соломкой. Тоже сразу выкладываем в миску к другим ингредиентам.
Добавляем сладкую консервированную кукурузу. Вместо кукурузы можно использовать зеленый горошек или консервированную фасоль. Заправляем майонезом, а для пикантности добавляем одну столовую ложку горчицы в зернах.
Салат перемешиваем и можно подавать на стол.
Еще один простой способ приготовить вкусный салат из пекинской капусты – сделать его с ветчиной.
На банку кукурузы и небольшой кочан пекинской капусты хватит 300 гр ветчины.
Ветчину можно нарезать соломкой или же небольшими кубиками.
Также вместо ветчины и салями можно использовать куриное филе.
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