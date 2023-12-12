То есть мы усиливаем наше присутствие наших войск на левом берегу Днепра, рассказал военный эксперт.

Российские войска активно проводят работы по окопыванию, осознавая эффективность тактики. Они также начали минировать мосты, даже те, которые были построены самими оккупантами, о чем детальнее рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Не следует ожидать "жестов доброй воли" в ближайшем будущем, поскольку российские войска продолжают активно заниматься минированием и укреплением. Они не проявляют готовности к каким-либо компромиссам.

К сожалению противник продолжает с артиллерии наносить удары от Купянска до Херсона вдоль всей линии устья русла Днепра. Наша артиллерия пытается вести контрбатарейный бой, враг там же применяет авиацию, однако на левом берегу наш плацдарм продолжает набирать боевые потенциалы. То есть мы усиливаем наше присутствие наших войск на левом берегу Днепра, там идут активные боевые действия и все попытки врага сбросить или оттеснить нас к реке не достигает своей цели" - делится эксперт.

Также направление на Авдеевку сейчас оказывается под особым напряжением, с изменением тактики оккупантов: вместо прямых пехотных атак они предпочли дистанционные удары. Это усложняет перегруппировку украинских войск и создание устойчивых оборонительных позиций.

Фиксируем активные наступательные действия российских сил на других направлениях, в частности, в Бахмутском и Марьинском районах Востока Украины.

Последние новости Украины:

"Шахеды" стали еще опаснее - что придумали россияне.

"Эвакуируйтесь!": у этого населенного пункта скоро не останется даже руины.

Россия не остановится – каким еще странам грозит война.