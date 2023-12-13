Российские силы продолжают наступление на Авдеевский коксохимический завод, и хотя ситуация там представляется сложной, она остается стабильной. По словам военного эксперта Олега Жданова, единственный случай "успеха" у российских войск отмечен несколько недель назад, когда группа смогла проникнуть до забора, однако ее успешно уничтожили силы Вооруженных Сил Украины.

"Коксохимический завод полностью находится под контролем ВСУ. Несмотря на регулярные обстрелы и авиаудары со стороны противника, завод остается под нашим абсолютным контролем.

Самая сложная ситуация остается вокруг промзоны завода, где вражеские силы активно используют артиллерию и авиацию, превращая инфраструктуру в строительный мусор. В связи с низкими температурами там трудно проводить эффективные оборонительные операции" - рассказал эксперт.

Он подметил, и хотя есть вероятность, что эта зона может стать серой зоной, в настоящее время она находится под нашим контролем.

На этой неделе нас ждут трудности. Российские силы продолжают наступать, несмотря на любые трудности. На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлении потери просто зашкаливают.

"Я понимаю конечно же, что жизнь российского военного не стоит ломаного гроша для кремлёвских руководителей, но тем не менее, весь мир и его цивилизованная часть, которая поддерживает Украину, они просто в ужасе от тех цифр, которые они тоже проверяют. Эти потери они и подтверждают, называя нам цифры ликвидированных оккупантов за сутки" - делится эксперт.

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