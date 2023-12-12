Однако сложные погодные условия не только замедлили продвижение оккупантов и увеличили их потери,

Российские военные, вероятно, начали наступательные операции на нескольких участках фронта в сложную зимнюю погоду. По словам военного эксперта Олега Жданова, это свидетельствует о попытке врага вернуть себе инициативу в военных действиях.

Особенно они не отказываются от замысла окружения Авдеевки, при этом продолжая постоянные атаки и на других участках фронта.

"Увеличение атак свидетельствует о том, что оккупанты ощущают постоянное давление. Летом они были вынуждены отступить во время контрнаступательных операций, теряя инициативу.

Факт того, что российские войска стремятся вернуть инициативу в середине ноября при сложных погодных условиях вместо ожидания сильных морозов, свидетельствует о том, что на них оказывается давление. Возможно, россияне стремятся сохранить инициативу до предстоящих выборов" - делится эксперт.

Также эксперт отметил, однако сложные погодные условия не только замедлили продвижение оккупантов и увеличили их потери, но также значительно подорвали моральное состояние врага. Скорость российских потерь по всей линии фронта, вероятно, близка к темпу формирования войск, что свидетельствует о нехватке ресурсов для постоянных и масштабных атак зимой.

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