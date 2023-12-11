На этой неделе нас ждут трудности. Российские силы продолжают наступать, несмотря на любые трудности. По словам военного эксперта Олега Жданова, на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлении потери просто зашкаливают.

«Я понимаю конечно же, что жизнь российского военного не стоит ломаного гроша для кремлёвских руководителей, но тем не менее, весь мир и его цивилизованная часть, которая поддерживает Украину, они просто в ужасе от тех цифр, которые они тоже проверяют. Эти потери они и подтверждают, называя нам цифры ликвидированных оккупантов за сутки.

Сейчас ситуация на Авдеевском направлении очень сложная, поскольку противник оказывает значительное давление. Военнослужащие, находящиеся на Авдеевском направлении, находятся там уже длительное время и хорошо знакомы с местностью» - делится эксперт.

В настоящее время российские войска продолжают осуществлять штурм города, предпочитая при этом использовать пехоту. По мнению экспертов, захватчики экономят бронетехнику, предпочитая направлять в атаку большое количество солдат.

Эксперт информировал, российские силы используют полный арсенал средств, включая стрелковое оружие и авиацию. Причем, авиация выпускает не только ракеты, но и управляемые авиабомбы, создающие воронки глубиной более 7 метров.

Враг стремится выявить наши уязвимые точки, и, обнаружив слабость, совершает наступление. Хотя штурмы не так часты, как артиллерийские обстрелы, они все равно неотъемлемая часть боевых действий.

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