В этот раз на своей странице в Instagram Ольга Полякова показала рецепт своего фирменного бургера.

"Я сегодня нахожусь не на своей кухне, но и не на своей кухне настоящая хозяйка может приготовить хорошее блюдо", – похвасталась Оля Полякова.

Полякова рассказала, что поклонники набросали ей много вариантов блюд, рецепт которых они хотели бы увидеть от певицы, но в этот раз, прогулявшись по столичному базару, артистка решила приготовить именно бургер.

На один бургер Ольга Полякова берет следующие ингредиенты:

булочка – 1 шт.

помидор – 2 ломтика

котлета - 2 шт. по 180г

сыр Чеддер – 2 ломтика

лук Марс - 2 слайса

огурец соленый - 1 шт.

кетчуп – по вкусу

сливочное масло, соль, перец

Кольцами нарезаем помидор, огурец и лук. Лук Оля Полякова советует сразу замариновать в воде с небольшим количеством уксуса, соли и сахара.

Булочку бриош Оля Полякова разрезает пополам, разогретую сковороду смазывает сливочным маслом и обжаривает половинки булочки.

На другой сковороде с добавлением небольшого количества масла певица обжаривает котлеты. Когда они почти готовы, сверху на каждую выкладываем по слайсу сыра чеддер и накрываем крышкой, чтобы он расплавился.

Нижнюю часть булочки артистка смазывает кетчупом, выкладывает кусочки соленого огурца, затем две котлеты с сыром, кружочки помидора, маринованный лучок и накрывает все верхней частью булочки, также смазанной кетчупом.

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