Военные иногда осуществляют контратаки у коксохимического комплекса, фокусируясь главным образом на основной задаче.

Российские войска предпринимают попытки наступления из населенного пункта Спартак в Донецкой области через Царскую охоту, занимающую промежуточное положение между Спартаком и промышленной зоной. Параллельно захватчики оказывают давление на север от Авдеевки в районе коксохимического комплекса, делится военный эксперт Роман Свитан.

"Работать в дальних участках этой зоны, особенно в промышленной зоне, представляется чрезвычайно сложным, поскольку необходимо преодолеть несколько десятков километров под перекрестным огнем российских сил. Ситуация в районе коксохимического комплекса, в частности у Авдеевки, менее трудоемкая, и положение украинских войск там более благоприятное" - делится эксперт.

Украинские военные иногда осуществляют контратаки у коксохимического комплекса, фокусируясь главным образом на основной задаче – максимальном уничтожении российских оккупантов. Огромные потери не прекращают наступление противника, но замедляют его темп, заставляя оккупантов сосредотачивать усилия на штурме Авдеевки до наступления весны, рассказал Свитан.

Известно российских войск в районе Степового фиксируются существенные потери, поскольку Силы обороны обеспечивают огневой контроль с трех направлений: с Карловки, Очеретиного и Авдеевки.

"Артиллеристы действуют аналогично снайперам, используя отдаленные системы поражения. После артиллерийской подготовки по подвижным частям российских войск пехота осуществляет очистку определенных позиций, вытесняя врага за пределы железнодорожного пути", - отмечает военный эксперт.

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