Боевой бюджет россии дает врагу возможность вести военные действия с повышенной интенсивностью, при этом в ближайшие недели оккупанты планируют нанести удары по инфраструктуре, затрагивая энергетическую систему, транспорт, предприятия, склады и телекоммуникационные центры.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о ситуации на передовой, россия активно стремится вернуть инициативу на всех фронтальных направлениях, однако, несмотря на это, значительных изменений в текущей обстановке на передовой не происходит.

"Направление на Авдеевку сейчас оказывается под особым напряжением, с изменением тактики оккупантов: вместо прямых пехотных атак они предпочли дистанционные удары. Это усложняет перегруппировку украинских войск и создание устойчивых оборонительных позиций.

Фиксируем активные наступательные действия российских сил на других направлениях, в частности, в Бахмутском и Марьинском районах Востока Украины, где усиливается огонь из артиллерийских систем" - делится эксперт.

Перегруппировка сил оккупантов поднимает опасение о возможности более интенсивных атак в ближайшие недели.

На данный момент передовые позиции расположены в Новопрокоповке и Вербовом, которые являются центром "линии Суровикина". Украинские войска находятся внутри второй линии, не выходя за ее пределы. В случае выхода за вторую линию, они могли бы продвигаться в сторону Пшеничного или Очеретоватого, однако таких действий на данный момент не произошло.

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