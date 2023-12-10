В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" предложил рецепт легкого бананового пирога, прямо как из Англии. По словам "Мастер Шефа" Хименес-Браво, приготовить дома такой десерт не сложно и времени это займет не так много (еще быстрее, если тесто было приготовлено или куплено заранее).

Ингредиенты:

Слоеное тесто – 1 лист (30 см)

Бананы – 4 шт.

Коричневый сахар – 150 г

Сливочное масло – 100 г

Ваниль – 1 г

Корица – 1 г

Инструкции:

Подготовка бананов: Очистите бананы от кожуры. Два банана разрежьте пополам, а два оставьте целыми, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Приготовление карамели: На сковороду с толстым дном выложите сливочное масло, коричневый сахар, добавьте корицу и ваниль. Разогревайте смесь до тех пор, пока не образуется однородная карамель. Погружайте в карамель бананы и переворачивайте их так, чтобы они были полностью покрыты карамелью.

Подготовка слоеного теста: "Мастер Шеф" Хименес-Браво рассказывает далее, разложите слоеное тесто на рабочей поверхности и вырежьте круг нужного размера. Сделайте насечки вилкой по всей поверхности теста.

Сборка и выпекание: Выложите бананы с карамелью в форму для выпекания, затем полейте оставшейся карамелью. Накройте бананы вырезанным тестом, выравнивая его по краям, чтобы тесто покрывало содержимое плотно.

Выпекание: Поставьте форму в разогретую духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.

Охлаждение и подача: После выпекания оставьте баноффи полностью остыть. Положите тарелку сверху на форму, затем переверните ее, чтобы баноффи вышел наружу, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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