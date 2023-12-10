В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" написал, когда хочется чего-то сладенького, лучше всего приготовить самостоятельно простой и вкусный десерт. По словам "Мастер Шефа" Хименес-Браво, сладкие закуски получаются очень нежными благодаря кремовой начинке.
Ингредиенты:
- 100 г сливочного сыра
- 200 г сгущенного молока
- 125 мл смеси молока (жирностью 3,2%) и сливок (жирностью 30%)
- 50 г сахара
- 1/2 столовой ложки ванильного экстракта
- 2 яйца
- 3 столовые ложки вареного сгущенного молока
- Индивидуальные формы для выпекания
Инструкции:
Предварительно разогрейте духовку до 180 °C, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
В каждую форму для выпекания добавьте по три столовые ложки вареного сгущенного молока, равномерно распределяя их по дну форм.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво делится, в миске смешайте сливочный сыр, сгущенное молоко, смесь молока и сливок, сахар, ванильный экстракт и яйца. Взбивайте массу до получения однородной текстуры.
Залейте формы приготовленной смесью до половины и равномерно распределите в них.
Поставьте формы в глубокую емкость для запекания и залейте воду так, чтобы она окружила формы на половину высоты, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Выпекайте фланы в предварительно разогретой духовке в течение 50 минут.
После приготовления дайте фланам остыть и затем уберите их в холодильник на ночь для полного настойки.
Перед подачей осторожно выньте фланы из форм и подайте на стол, порекомендовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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