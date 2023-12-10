В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" написал, когда хочется чего-то сладенького, лучше всего приготовить самостоятельно простой и вкусный десерт. По словам "Мастер Шефа" Хименес-Браво, сладкие закуски получаются очень нежными благодаря кремовой начинке.

Ингредиенты:

100 г сливочного сыра

200 г сгущенного молока

125 мл смеси молока (жирностью 3,2%) и сливок (жирностью 30%)

50 г сахара

1/2 столовой ложки ванильного экстракта

2 яйца

3 столовые ложки вареного сгущенного молока

Индивидуальные формы для выпекания

Инструкции:

Предварительно разогрейте духовку до 180 °C, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

В каждую форму для выпекания добавьте по три столовые ложки вареного сгущенного молока, равномерно распределяя их по дну форм.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво делится, в миске смешайте сливочный сыр, сгущенное молоко, смесь молока и сливок, сахар, ванильный экстракт и яйца. Взбивайте массу до получения однородной текстуры.

Залейте формы приготовленной смесью до половины и равномерно распределите в них.

Поставьте формы в глубокую емкость для запекания и залейте воду так, чтобы она окружила формы на половину высоты, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Выпекайте фланы в предварительно разогретой духовке в течение 50 минут.

После приготовления дайте фланам остыть и затем уберите их в холодильник на ночь для полного настойки.

Перед подачей осторожно выньте фланы из форм и подайте на стол, порекомендовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Последние новости Украины:

Удачный вариант закуски: судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом выпечки.

Хименес-Браво раскрыл рецепт сладкой курицы с соусом.

Заделки "Мастер Шеф": чего никогда не показывают зрителям и кто живет с Эктором.