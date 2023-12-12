Абонент "Киевстар" советует не переходить на контракт, если редко пользуетесь тарифом.

Своим негативным опытом работы с "Киевстар" пользователь Алекс поделился на сайте отзывыв.

По его словам, у него была предоплата 175 грн/месяц.

Преимуществом "Киевстар" он назвал то, что можно было пополнить номер, когда угодно и после этого пользоваться тарифом следующие 4 недели.

Однако, клиент "Киевстар" добавил, что за последние два года он редко пользовался тарифом, его не устраивала цена и количество ГБ.

"Зашел в "Мой Киевстар", увидел 3 контракта и выбрал первый Love UA База за 75 грн. Это было моей главной ошибкой. Документ максимально простой и на раскрыл всё подводные камни (либо я слепой). Только спустя месяца я начал замечать:

1. Тариф заканчивается в конце месяца, независимо от того когда было пополнение.

2. Автоматическое подключение "кредита" в приложении. К счастью, это можно отключить.

3. Даже если не пользоваться тарифом, всё равно каждый день снимает деньги, которые в конце месяца будут равны цене тарифа. То есть, по факту, вы будете платить каждый месяц, хотите вы того или нет.

4. Спойлер: как я прочитал с отзывов, при отключении контракта попросят 100 гривен. И это не смотря на то, что вы могли уже заплатить 75/175 грн и более за то, что не пользовались", - сообщает клиент "Киевстар".

Последние новости Украины:

Напомним, клиент "Киевстар" разнес качество интернета от оператора.

Как сообщала Politeka, абонент "Киевстар" остался без номера, которым пользовался 20 лет.

Также Politeka писала, что клиентка "Киевстар" пожаловалась на плохой интернет от оператора.