Салат из пекинской капусты считается одним из самых лучших для праздничного стола благодаря своему легкому и нежному вкусу.

Салат из пекинской капусты имеет множество вариантов. Его готовят с ананасами, крабовыми палочками, куриным филе, индейкой, сухариками и другими ингредиентами, пишет Politeka.net.

Но для приготовления салата из пекинской капусты по этому рецепту нам понадобится не филе и не крабовые палочки, а совсем другой, вкусный и пикантный ингредиент – охотничьи сосиски или колбаски.

Итак, для блюда Салат из пекинской капусты необходимы такие ингредиенты – пекинская капуста, морковь, кукуруза консервированная 200г, яйца 2 шт, охотничьи сосиски 3 шт, соль и перец по вкусу, сушеный чеснок 1 ч ложка, а также сухарики по желанию, майонез 3-4 ст. ложки.

Пекинскую капусту нарезаем. Охотничьи сосиски нарезаем кружочками. Яйца тоже нарезаем – кубиками.

Также в миску добавляем консервированную кукурузу и натертую морковь. Добавляем соль и перец по вкусу, зубчик свежего чеснока или сушеный. Он прибавит в салат из пекинской капусты пикантности.

Хорошо перемешиваем, а затем добавляем майонез, майонезный соус или натуральный густой йогурт. Также заправить салат из пекинской капусты можно оливковым или подсолнечным маслом.

Салат с пекинской капустой

Многие также любят салат из пекинской капусты с горчичным соусом. Готовить его элементарно просто – 3 ст. л. подсолнечного масла, 1 ч. л. яблочного уксуса и добавьте сюда же 1 ст. л. горчицы в зернах.

Перемешайте и можно заправлять салат.

Прекрасно смаковать салат из пекинской капусты будет и с заправкой с бальзамическим уксусом и маслом (подсолнечным или оливковым). Просто влейте 3 ст. л. растительного масла и 1 ст. л. бальзамического уксуса в миску. Перемешайте и заправляйте салат. По вкусу добавьте соль и перец.

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