Оккупанты будут направлять столько ресурсов, сколько необходимо для достижения своих целей, аналогично ситуации в Бахмуте, где им нужна политическая перед выборами. По словам военного эксперта Романа Свитана, много факторов может влиять на решение страны-агрессора отправить обратно на передовую раненных оккупантов или бросать на одну точку сразу десятки тысяч людей.

"Сложность их ситуации может быть обусловлена различными причинами, но, согласно имеющейся у нас информации, россияне продолжают увеличивать свои мобилизованные силы. Тем не менее, на определенных направлениях они могут предпринимать строгие тактические меры.

Помимо использования оккупантов "до последнего", они могут задействовать другие специальные отряды, предотвращающие отступление своих солдат" - поделился эксперт, отмечая потери россиян за последний месяц. Он добавил, что цифры бьют рекорды и едва не каждый день, ВСУ минусуют по более чем тысячи врагов на передовой.

При этом Свитан отмечает, что у российских войск имеется достаточно ресурсов и средств на Авдеевском направлении для проведения масштабных наступательных операций, несмотря на решительное сопротивление со стороны украинских военных, поэтому большие потери в живой силе продолжатся.

Наступление на Авдеевку может продолжаться не только до конца текущего года, но и далее, пока Силы обороны Украины не начнут контрнаступление весной, причем уже по другим направления.

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