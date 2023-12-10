По мнению полковника запаса Романа Свитана, наблюдается увеличение активности российских войск на фронте, особенно в районе Авдеевки. Эксперт указал на неотложность решения проблемы с этим городом перед предстоящим выступлением путина. Поэтому вражеские силы решены приступить к наступлению, даже несмотря на риски для своего личного состава.

"В зоне Авдеевки каждый угол и перекресток подвергнут обстрелам с нашей артиллерии. Это приводит к потере целых подразделений врага, особенно при использовании кассетных боеприпасов. В общей сложности более тысячи российских военных подверглись поражению по всей линии фронта. Основная цель – разрушение армии противника – успешно выполняется" - пишет эксперт, подмечая, что ВСУ загоняют врага в угол благодаря погодным условиям.

Он пояснил, что различными методами, включая дезинформацию, удалось замедлить наступательный потенциал оккупантов и оттянуть его вплоть до зимы. Теперь, когда движение по мокрой почве в Донецке становится невозможным, российским войскам приходится применять прямую силу.

У российских войск в районе Степового фиксируются существенные потери, поскольку Силы обороны обеспечивают огневой контроль с трех направлений: с Карловки, Очеретиного и Авдеевки.

"Артиллеристы действуют аналогично снайперам, используя отдаленные системы поражения. После артиллерийской подготовки по подвижным частям российских войск пехота осуществляет очистку определенных позиций, вытесняя врага за пределы железнодорожного пути", - отмечает военный эксперт.

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