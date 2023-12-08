Утром 8 декабря российские оккупанты запустили по Украине 19 ракет Х-101/555, из которых 14 были уничтожены.

Об особенностях этой атаки рассказал обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Если честно, пуск для меня странный. Если он был ориентирован на энергетическую инфраструктуру, то, опять-таки, терпения не хватило? Ведь погодные условия не соответствуют максимальному эффекту от таких ударов. Или же это была проба пера, с учётом весьма интенсивных экспериментов по траекториям и маршрутам дронов-камикадзе, которые проводились особо рьяно россиянами в ноябре", – пишет эксперт.

По словам военного обозревателя, в ближайшие дни мы увидим, является ли данный пуск частью системности.

Кроме того, Александр Коваленко прокомментировал ситуацию с налетами дронов на Украину. Так, в ночь на 8 декабря оккупанты запустили по Украине 7 дронов-камикадзе Shahed-131/136, из которых 5 удалось сбить. Всего за первую неделю декабря войска рф применили по Украине 136 шахедов, 109 из которых сбили.

"Интенсивность довольно высокая, но не превышает показатели мая или сентября, а потому, в декабре может быть приблизительно такой же. Однако, в случае возобновления россией ударов крылатыми ракетами, в комплексе с ними может нести намного больше угроз, нежели по отдельности", – добавил эксперт.

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