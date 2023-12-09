В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как за 15 минут приготовить димсам – традиционную китайскую закуску.
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, что дословно димсам в переводе означает "коснуться сердца". В Китае это блюдо подают как закуску к чаю на завтрак, а в Европе ее воспринимают больше как горячую закуску к обеду. Начинки могут быть совершенно разнообразными, но шеф-повар решил приготовить димсамы с курицей.
Для теста судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
• Рисовая мука - 75 г
• Соль - 2 г
• Растительное масло - 20 г
• Кипяток — 125 мл
• Картофельный крахмал — 50 г
Для начинки:
• Куриный фарш - 300 г
• Зеленый лук - 15 г
• Кинза - 15 г
• Чеснок — 3 зуба.
• Имбирь — 15 г
• Соевый соус — 15 мл
• Устричный соус — 15 мл
• Яйцо - 1 шт.
• Кунжутное масло - 15 мл
• Немножко растительного масла для жарки
• Вода - 100 мл
Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает муку с солью, растительным маслом и кипятком, перемешивает деревянной лопаткой и замешивает на крахмале мягкое эластичное тесто.
Чтобы приготовить начинку, в фарш добавляем измельченную кинзу и зеленый лучок, соевый и устричный соусы, кунжутное масло, яйцо, натертый имбирь и чеснок – все перемешиваем.
Тесто "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво делит на 20 небольших шариков, раскачивает их, внутрь выкладывает начинку и формирует димсамы, как на видео.
Обжариваем димсамы на разогретой сковороде с добавлением небольшого количества растительного масла до золотистости, а затем добавляем воду, накрываем крышкой и пропариваем их 5 минут.
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