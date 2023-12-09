Оля Полякова очень любит готовить, знает большое количество рецептов блюд разных стран мира и периодически снимает процесс готовки на видео.

Оля Полякова всегда знает, чем порадовать мужа Вадима, как замместить тесто для пиццы или чебуреков, что приготовить для пользы для здоровья и без вреда для фигуры, пишет Politeka.net.

Этот рецепт, которым поделилась Оля Полякова, как раз из таких – диетический.

«Невероятно вкусные и нежные диетические оладушки из кабачков. В одной порции всего 120 калорий», - рассказала Полякова, делясь рецептом вкусного и полезного блюда.

Для приготовления блюда Оладушки из кабачков Оля Полякова советует взять три кабачка и терку, как для корейской морковки.

«Я натираю их по длине до мягкой серединки. Саму серединку я не использую, потомучто она очень течет, а я люблю, чтобы кабачки были сухенькие и классненькие. Некоторые кабачки отжимают, но я так делать не буду. Я их просто посолю прямо перед тем, как выкладывать на сковороду», - рассказала Полякова.

Если кабачок слишком длинный, Полякова советует потертую стружку немного разрезать.

Далее Полякова взяла одной яйцо и взбила венчиком. Взяв одну луковицу, Полякова потерла ее на мелкой терке в яйцо.

«Так вкуснее намного. Если не будет луука – они будут очень пресные. Если захотите – можно еще и чесночок добавить, тоже будет роскошно. Солить нужно в самый последний момент, чтобы не было лишнего сока», - прокомментировала Оля Полякова ход приготовления оладушек из кабачков.

Лук в яйце Полякова взбила до пенки, добавила столовую ложку муки с горкой в потертые кабачки. Массу хорошо перемешиваем.

«Это рецепт моей прекрасной попощницы по дому Светы. Блинчики супер диетические и супер классные. Перчика еще добавьте», - рассказала Полякова.

Сковороду с каплей масла ставим на огонь и начинаем жарить, периодически переворачивая.

Выкладывать оладушки Поляква советует на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, которое впитает лишнее масло.

«С нежирной сметаной, с кусочком лосося – это будет роскошный завтрак или перекус, или второй завтрак, или полдник», - рассказала Оля Полякова.

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