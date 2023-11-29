Оля Полякова советует попробовать на завтрак вкусное и простое блюдо – французские тосты, пишет Politeka.net.

Для приготовления французских тостов на завтрак по рецепту Оле Поляковой понадобятся следующие ингредиенты: плетенка или бриош – 4 куска, яйца – 4 штуки, две столовые ложки сахарной пудры, 60 мл. сливок 20%, миндальные хлопья, две ложки растительного масла, а также ваниль.

Шаг первый – взбийтие яйца и сливки в миске, добавьте ваниль и сахарную пудру.

Далее кусочки хлебчика погрузите в сливочно-яичную смесь. Но не вынимайте сразу – дайте просочиться.

Следующий шаг – разогреваем на сковороде масло и выкладываем тосты. Поджариваем с обеих сторон золотистую корочку.

Вот и все, можно подавать на стол. На приготовление французских тостов уйдет всего 5-10 минут.

«Люди, готовьте и вы такой завтрак! И еще один маленький совет – дольше держите хлебчик в сливочной смеси, пусть он пропитается, а уже потом жарьте”, – посоветовала Оля Полякова всем, кто воспользуется ее рецептом вкусного и питательного завтрака.

Готовя французские тосты на завтрак, можно экспериментировать. Да, по классическому рецепту в миске взбиваем яйца, молоко и корицу. Поджариваем на сливочном масле и подаем к столу с кленовым сиропом и ягодами. Подавать французские тосты лучше тёплые.

Поджаривать можно как кусочки обычного батона, так и хлеб для тостов.

Кстати, французские тосты – это одно из самых распространенных французских блюд, которое в оригинале называется Pain Perdu.

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