Этот невероятно простой и вкусный салат из пекинской капусты и курицы можно приготовить в считанные минуты.

Салат из пекинской капусты и курицы по этому рецепту готовится максимально быстро и из доступных ингредиентов, пишет Politeka.net.

Итак, для блюда Салат из пекинской капусты и курицы понадобятся: курица, консервированная кукуруза, пекинская капуста, майонез, лимонная кислота и специи.

Куриное филе для этого салата из пекинской капусты можно просто отварить или, например, запечь со специями.

«Чтобы сильно не запариваться, нам нужны три К: капуста пекинская, кукуруза, курица», - пошутил ведущий «Сніданок з 1+1» Егор Гордеев, готовя салат из пекинской капусты и курицы в студии.

Первый шаг – нарезаем пекинскую капусту. Курицу тоже нарезаем – кубиками. Далее добавляем в капусту и курицу консервированную кукурузу.

Салат заправляем майонезом. Можно магазинным, а можно, конечно, домашним – так Салат из пекинской капусты и курицы получится еще вкуснее и полезнее.

«Теперь, не перемешивая салат, это уже мой лайфхак, добавьте в салат соль перец, молотый чеснок. Все, теперь можно перемешать», - прокомментировал Гордеев последний шаг в приготовлении салата из пекинской капусты и курицы.

Салат из пекинской капусты и курицы.

Заправить салат из пекинской капусты и курицы можно соевым соусом. Для этого просто смешайте соевый соус с излюбленными специями и соком лимона.

Еще одна интересная идея заправки для салата из пекинской капусты и курицы – с чесноком и красным перцем.

Для этого нужны такие ингредиенты – 1,5 ст. л. лимонного сока, 200 мл подсолнечного масла, 1 ч. л. сахара, черный молотый перец, соль, щепотка красного перца и три бульончика чеснока.

Измельчите чеснок с помощью пресса, добавьте соли и лимонный сок. Добавьте эту заправку в салат из пекинской капусты и курицы, посолите и добавьте немного цкуру. Подсолнечное масло доведите до кипения на среднем огне. Как только масло закипит, также добавьте его в салат.

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