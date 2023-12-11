Салат Селедка под шубой по этому простому, точнее сказать «ленивому» рецепту, станет украшением любого стола.

Для приготовления «ленивого» салата Селедка под шубой известный ведущий Руслан Сеничкин предлагает взять такие продукты: отварная или запеченная свекла, отварная морковь, вареные яйца без желтков (желтки выкладываем в другую тарелку), мелко нашинкованный лук, филе сельди и майонез.

Обратим внимание, что в этом рецепте нет картофеля.

«Ленива шуба – закуска, которая будет очень хорошо смотреться на вашем новогоднем и праздничном столу», - рассказал Руслан Сеничкин в эфире программы «Сніданок з 1+1».

Также Сеничкин рассказал, что майонез можно заменить сметаной с горчицей.

Готовить «ленивый» салат Селедка под шубой очень просто, отметил ведущий.

Сначала в отдельной миске надо смешать натертую свеклу, морковь и порезанный лук. Все хорошо, но осторожно перемешиваем.

«Советую натереть на крупной терке, потому что так ингредиенты будут ощущаться отдельно и не будут перемешаны. И главное – не будут давать много сока, у вас ничего не потечет», - отметил Сеничкин, готовя Селедку под шубой «по-ленивому» рецепту.

Желтки вареных яиц необходимо размять вилкой и добавить к овощам. Добавляем также майонез. Снова перемешиваем. Можно посолить, добавить душистого перца и несколько капель лимонного фреша – все зависит от вкуса.

Филе сельди нарезаем и формируем салат.

Берем белки яиц и начиняем их этой смесью, а сверху украшаем селедкой. Все, «ленивый» салат Селедку под шубой можно подавать к столу.

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