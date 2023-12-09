Российские войска предпринимают наступательные операции в промзоне, направленной к городу.

Институт изучения военных вопросов сообщил, что на Авдеевском направлении Вооруженные Силы Украины активизировали контратаку. На севере, вблизи Степового, удалось вернуть контроль над позициями для огневого воздействия, рассказал детальнее военный эксперт Роман Свитан.

У российских войск в районе Степового фиксируются существенные потери, поскольку Силы обороны обеспечивают огневой контроль с трех направлений: с Карловки, Очеретиного и Авдеевки.

"Артиллеристы действуют аналогично снайперам, используя отдаленные системы поражения. После артиллерийской подготовки по подвижным частям российских войск пехота осуществляет очистку определенных позиций, вытесняя врага за пределы железнодорожного пути", - отмечает военный эксперт.

Также ранее он рассказал, российские войска предпринимают наступательные операции в промзоне, направленной к Авдеевке, с основной целью вытеснить украинских защитников с контролируемых высот.

Он подчеркнул, что промзона, расположенная на высоком уровне, является стратегически важной, и россия предпринимает попытки атаковать этот район, учитывая успешную оборону Украины в течение почти десяти лет. На данный момент также отмечается усиление атак в районе Степного, где оккупанты предпринимают прямые атаки. Степное играет ключевую роль в украинской обороне, предотвращая окружение Авдеевки.

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