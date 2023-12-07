Актриса "Дизель шоу", режиссер театра и кино Юлия Мотрук рассказала, как по-новому приготовить чебуреки дома.

Звезда «Дизель Шоу» Мотрук для приготовления теста для чебуреков советует взять следующие ингредиенты: Мука – 300 г., Вода – 120 мл, Яйцо – 1 шт, а также чайную ложку соли.

Вода должна быть комнатной температуры.

Для фарша по рецепту чебуреков от звезды «Дизель шоу» понадобятся одна столовая ложка соли, 300 г фарша, лук – 1-2 шт, соль и перец.

Звезда «Дизель Шоу» рассказала на своей странице в Инстаграм, что по этому рецепту чебуреки не жарятся на сковороде, а выпекаются в духовке при температуре 180 градусов.

Только на противень не забудьте положить пергаментную бумагу, советует актриса «Дизель Шоу».

Мотрук уверяет, что чебуреки по этому рецепту настолько вкусные, что любые слова будут просто лишними.

В свою очередь подписчики на страницу актрисы «Дизель Шоу» отметили, что чебуреки действительно выглядят замечательно и поделились своими секретами в приготовлении чебуреков дома:

«Вкуснятина!»

«А есть еще быстрый способ приготовления – ленивые чебуреки! Моя семья на них подсела! Вместо теста обычный лаваш! Краешки обмазываете тем самым взбитым яичком, чтобы склеились и в духовку! Это очень вкусно, попробуйте!»,

«Пошла тоже делать».

Отметим, что Чебуреки — традиционное блюдо крымскотатарской кухни. Для приготовления чебуреков подходит любое мясо, но чаще всего используют баранину.

Также можно объединить в фарше несколько видов мяса, это тоже будет очень вкусно.

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