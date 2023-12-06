В зоне боевых действий начали появляться новые подразделения, внимание на них обратил известный военный эксперт.

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, на фронте стали появляться подразделения "Шторм V".

Преимущественно, коворит эксперт, они действуют на Купянском направлении, в подчинении ГВ "Запад" и сначала было не совсем понятно, кто это.

«Но, как оказалось, по большей части данные подразделения состоят из бывших головорезов ЧВК "Вагнер».

То есть, фактически, "Шторм V" это тот же ЧВК "Вагнер", только под патронатом мо рф, причём с полным ребрендингом. Больше никакого ЧВК "Вагнер", про него в информпространстве и в целом, будут забывать целиком и полностью, а перекочевавшие "вагнера" - это "Шторм V"», - сообщил Коваленко в своем Телеграм-канале.

Военный аналитик добавил, что их весьма активно применяют в боях на Купянском направлении. Однако, как предполагает Коваленко, действия "Шторм V" не самые успешные, так как «на днях прислали еще почти 300 тушек для доукомплектации».

Коваленко отмечает, что после «нейтрализации» Пригожина, Уткина и Чекалова минобороны рф подмяло под себя систему «Вагнер», «а наместник Пригожина-Уткина и Чекалова, Антон Елизаров "Лотос" оказался бесхарактерной амебой».

«Но, на самом деле, это только вершина айсберга того как разгулялся сергей шойгу, ощутив всю полноту власти в зоне БД и без какой либо конкуренции», - заверил Коваленко, добавив, что Шойгу захватил контроль.

Последние новости Украины:

Враг не остановлен - где сейчас продвигается оккупант и есть ли новые успехи у ВСУ.

На границе с Россией заметили нечто странное - Путин готовится к худшему сценарию.

Также напомним, что был раскрыт план Путина по войне в Украине.