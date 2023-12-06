Кількість запеклих боїв на фронті продовжує збільшуватися, з’явилися нові подробиці і як змінилася ситуація.

Згідно з оновленими даними Генштаба ЗСУ, протягом минулої доби відбулося майже сто бойових зіткнень.

Страшні бої, зокрема, не стихають на Авдіївському напрямку. Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку.

«Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 25 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, північно-східніше Бердичі, Авдіївки, Сєверного, Первомайського», - повідомили в Генштабі ЗСУ.

У свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков повідомляє, що у Степовому триває пекло.

«Понад тиждень виснажливих боїв у цьому невеликому селі», - зазначив Мірошніков в своєму телеграм-каналі.

За його словами, окупант заходить, "отримує на горіхи" і відходить. Може закріпитися і намагатися розвинути успіх. І так відбуваєтсья цілодобово.

«Південніше села ворог не зупинений. Намагаються просуватися далі. Але ще велике питання в тому, де окупант зможе закріпитися.

У районі АКХЗ стабільно-складні бої під залишками паркана. Іноді ворог проривається на територію, але там же і знищується артою/фпв. Південніше очисних ворог продовжує спроби прорватися до АКХЗ через ставки. Біля Первомайського, окупанти, на жаль, мали невеликі успіхи. Як і в напрямку Новокалинового», - повідомив Богдан Мірошніков.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що ворог був змушений відступити з двох позицій біля Авдіївського коксохіму.

Сили оборони України контратакували у районі Авдіївського коксохімічного заводу, для захоплення якого рф докаладає значних зусиль. Українські воїни змусили окупантів відступити із двох передових позицій.

Останні новини України:

Не встигають передзаряджати зброю - чи можуть ЗСУ "здати" Авдіївку.

Валерій Залужний зробив нову термінову заяву.

Названо терміни нового можливого наступу ворога на Київ.