Количество жестоких боев на фронте продолжает увеличиваться, появились новые подробности и как изменилась ситуация.

Согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло почти сто боевых столкновений.

Страшные бои, в частности, не стихают на Авдеевском направлении. Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку.

«Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 25 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, северо-восточнее Бердичи, Авдеевки, Северного, Первомайского», - сообщили в Генштабе ВСУ.

В свою очередь военный корреспондент Богдан Мирошников сообщает, что в Степном продолжается ад.

«Более недели изнурительных боев в этом небольшом селе», - отметил Мирошников в своем телеграмм-канале.

По его словам, оккупант заходит, "получает на орехи" и уходит. Может закрепиться и пробовать развить успех. И так происходит круглосуточно.

«Южнее села враг не остановлен. Пытаются продвигаться дальше. Но еще большой вопрос в том, где оккупант сможет закрепиться.

В районе АКХЗ стабильно сложные бои под остатками забора. Иногда враг прорывается на территорию, но там же уничтожается артой/фпв. Южнее очистных враг продолжает попытки прорваться в АКХЗ через ставки. У Первомайского, оккупанты, к сожалению, имели небольшие успехи. Как и в направлении Новокалинового», – сообщил Богдан Мирошников.

Тем временем аналитики Института изучения войны сообщают, что враг был вынужден отступить с двух позиций у Авдеевского коксохима.

Силы обороны Украины контратаковали в районе Авдеевского коксохимического завода, для захвата которого Россия прилагает значительные усилия. Украинские воины заставили окупантов отступить с двух передовых позиций.

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