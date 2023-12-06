Для приготовления салата Сельд под шубой по рецепту, который рассказал ведущий «Сніданок з 1+1» Руслан Сеничкин нужны следующие ингредиенты:

свекла – 1 шт., картофель – 3 шт., морковь – 2 шт., лук – 1 шт., сахар – 30 г, сельдь – 100 г, бальзамический уксус – 100 мл., домашний майонез – 70 г, специи по вкусу .

«Предлагаю невероятную и неожиданную версию этого любимого салата!», - отметил Сеничкин в эфире «Сніданок з 1+1», приступая к приготовлению салата Селедка под шубой.

Первый шаг – делаем бальзамический крем. Это, как заверил Сеничкин, очень просто.

В сотейник или на сковороду выливаем бальзамический уксус, добавляем сахар. Доводим до кипения и увариваем так, чтобы смесь стала густой.

Снимаем с огня и даем соусу остыть.

Ну а пока берем картофель, свеклу и морковь – натираем на очень мелкой терке. Овощи для салата Селедка под шубой Сеничкин советует запечь, а не отваривать.

«Это более полезный вариант. Сохраняются и витамины, и структура, и вкус», - говорит ведущий.

Далее – лук.

«Супермелко нарезал. Залил кипятком для того, чтобы он не имел агрессивный привкус, но оставил хрусткость», - рассказал Сеничкин, как сделать Селедку под шубой еще вкуснее.

Сельдь тоже очень мелко нарезаем.





Начинаем формировать салат.

Для этого берем небольшую пиалку и застилаем дно пищевой пленкой. Выкладываем сначала свеклу, смазываем бальзамическим кремом и домашним майонезом. Следующий слой – морковь и снова бальзамический крем и майонез.

Следующий слой – картофель. Тоже смазываем майонезом и кремом. Выкладываем лук. Смазав и этот слой, добавляем сельдь.

«И эту будущую пасочку из салата нужно поставить в холодильник. Так сказать, заморозить. Для блюда это не страшно», - говорит Сеничкин о ходе приготовления салата Селедка под шубой по-новому.

Достав салат из холодильника, выкладываем на тарелку, но уже без пищевой пленки. В последнюю очередь натираем яйца, потому что они способны подсыхать.

«Приятного аппетита!», - желает Руслан Сеничкин.

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