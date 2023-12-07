Популярный салат Оливье на протяжении многих лет является вкусным блюдом новогоднего стола, а этот рецепт позволит добавить в него новые вкусы.

Этим рецептом салата Оливье с секретным ингредиентом поделился ведущий утреннего шоу «Сніданок з 1+1» Руслан Сеничкин.

Для приготовления Оливье по этому рецепту понадобятся следующие ингредиенты: запеченный картофель (5 шт), маринованные огурцы (4 шт), горошек (200 г), лук (1 шт), вареное яйцо (5 шт), запеченная курица (300 г) ) и собственно секретный ингредиент – яблочный майонез.

Начать приготовление Оливье Сеничкин советует именно с майонеза. Для этого берем два желтка сырых яиц, две столовые ложки горчицы – взбиваем миксером сначала на небольшой скорости. Добавляем одну столовую ложку растительного масла и продолжаем сбивать примерно полминуты.

И снова, взбивая, добавляем еще масла примерно 150-180 мл. Добавляем две столовых ложки яблочного уксуса и немного лимонного фреша из одного лимона. Взбиваем блендером.

Последний штрих в домашний майонез – добавляем яблочное пюре из запеченных яблок.

«Я запекал яблоки в фольге при температуре 180 градусов до абсолютной мягкости. Потом почистил от кожуры и сделал пюре», - рассказал Сеничкинв эфире «Завтрак с 1+1», добавляя пюре в майонез.

Снова взбиваем и начинаем готовить сам салат Оливье. Выкладываем в тарелку запеченный картофель порезанный кубиками, порезанные маринованные огурцы, горошек, лук.

«Я рекомендую лук нарезать, дальше в дуршлаг, полить кипятком, смыть холодной водой. Аромат и вкус лука останется, но без горечи», – советует Руслан Сеничкин.

Далее добавляем порезанные яйца и мясную составляющую – запеченную куриную грудинку.

«Полив оливковым маслом, добавил чабреца, розмарина и в духовку на 180 градусов. Запекаем полчаса», - поделился еще одним секретом вкусного Оливье ведущий.

Последний штрих – добавляем соли по вкусу и яблочный майонез.

Все, оливье с домашним яблочным майонезом можно подавать на стол!

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