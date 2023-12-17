ЭкстрасенсМакс Гордеев рассказал, когда ждать окончания боевых действий в Украине. По его словам, ждать победы весной 2024 года не нужно.

Как рассказал экстрасенс, каким бы положительным человеком он ни был, но весна не станет победной для Украины. Однако к этому времени многое изменится, и мы станем на шаг ближе к завершению боевых действий.

" Также есть вариант освобождения Херсонской области, а также мы можем дойти до Мариуполя. А вот возвращение Крыма будет не скоро. Хочу заметить, что остров мы вернем только после того, как вернем все остальные территории. Тогда будет контрнаступление, потому что иначе забрать его будет невозможно», – рассказал эксперт.

Также Гореев добавил, что этой зимой все города, включая мероприятие, находятся под угрозой в зоне риска. Российские силы накопили значительный арсенал оружия, которое они будут использовать. Важно учитывать сигналы тревоги, поскольку они могут быть решающими для сохранения жизни.

Видно, что оккупанты намерены захватить Киев. Гордеев всем рекомендует рассмотреть возможные меры по предотвращению этого. Пока у военных мало оружия и необходимого оборудования. Они сталкиваются с болезнями и холодом. Благоприятные погодные условия на данный момент могут оказывать негативное влияние на противника, но также приносят негативные последствия для наших военных.

Также важно сосредоточить внимание на наиболее напряженных точках. Например, в зоне Авдеевки обнаруживается карта «Подвешенного», свидетельствующая о том, что ситуация замедляется. Также есть карта "Смерти", что означает продолжение конфликта с обеих сторон. Однако глобальное продвижение пока не прослеживается.

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