На данный момент также отмечается усиление атак в районе Степного, где оккупанты предпринимают прямые атаки.

Российские войска предпринимают наступательные операции в промзоне, направленной к Авдеевке, с основной целью вытеснить украинских защитников с контролируемых высот. Об этом детальнее высказался полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

Он подчеркнул, что промзона, расположенная на высоком уровне, является стратегически важной, и россия предпринимает попытки атаковать этот район, учитывая успешную оборону Украины в течение почти десяти лет.

"Промзона, от которой идет дорога к ключевой Ясиноватской развязке, является стратегическим узлом для контроля над дорогами, ведущими в различные направления. Российские силы стремятся захватить высоту в районе промзоны, чтобы изменить ход боевых действий" - делится Свитан.

На данный момент также отмечается усиление атак в районе Степного, где оккупанты предпринимают прямые атаки. Степное играет ключевую роль в украинской обороне, предотвращая окружение Авдеевки.

Свитан также подчеркнул, что российские силы используют разнообразные методы, включая технику, артиллерийские атаки и разведывательные группы, чтобы достичь своих целей. Он отметил, что постоянные атаки авиации направлены на уничтожение объектов в Авдеевке и снижение их до минимума.

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