Распоряжение о строительстве укреплений "на основных направлениях" надо было отдавать еще десять лет назад.

В этом уверен военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, пишет Politeka.net.

Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости ускорить строительство вооруженных сооружений, Свитан подчеркнул, что оно запоздалое.

«Это надо было сделать лет десять назад. Не торговать с россиянами и беларусами. Было понятно, что они будут от туда заходить. Надо было строить фортификационные сооружения, разбирать железнодорожные колеи, десятки километров надо было сворачивавть и перерывать противотанковыми рвами, минными полями. Этим надо былт заниматься десять лет и не только на горячей линии фронта, на Донбассе», - подчеркнул Свитан в эфире Zaxid.net.

По словам Свитана, фортификационные сооружения также надо было строить на Харьковщине и Луганщине, Черниговской областях. А также в Сумской, Житомирской, Киевской областях.

В дальнейшем эти фортификационные сооружения необходимо будет только укреплять.

«Лет на сто эта система фортификационных сооружений должна только укрепляться. Километров пять минных полей по глубине в сторону россии надо точно планировать», - подчеркнул Роман Свитан.

Добавим, ранее стало известно, что Владимир Зеленский провел совещание по фортификации.

«… На всех основных направлениях, где нужно усилиться, ускориться со строительством сооружений. Конечно, это прежде всего Авдеевский, Марьинский и другие направления в Донецкой области - максимум внимания. Харьковщина - это Купянское направление, также оборонительная линия Купянск - Лиман. И вся Харьковщина, и Сумщина, и Черниговщина, и Киевская, и Ровенская область, Волынь. Также юг - Херсонская область", - говорил президент Украины.

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