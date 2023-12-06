В России понимают, что рано или поздно Украина вернет все свои территории.

Именно это понимание заставляет оккупантов усиливать свою границу в восточных областях. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По словам военного эксперта, решение о таком укреплении скорее всего политическое.

«Рашистская федерация понимает, что рано или поздно мы отобъем свою территорию. И мы будем стремиться вступить в НАТО и граница между РФ и НАТО будет проходить на украинско-российской границе. Вот именно для этого они, скорее всего, оборудывают линии вдоль государственной границы с Украиной, строят укрепрайоны. Понимая, что на этой границе может развиваться не только флаг Украины, но и флаг Альянса», - предположил Жданов.

В будущем там может появиться мощнейшая линия обороны, чтобы «показывать НАТО, что оно не пройдет».

В то же время военный эксперт подчеркнул, что Украина, в отличие от страны-оккупанта до сих пор не перевела свою экономику на военные рельсы.

«Я бы сам хотел услышать ответ на вопрос от нашего политического руководства, почему мы до сих пор не перевели нашу экономику на военные рельсы. И мы только наблюдаем, как ее разворачивает Россия. Даже в бывших торговых центрах она разворачивает производство товаров военного назначения. А мы стоим и просим страны-партнеры дать нам помощь», - отметил Жданов.

Добавим, тем временем в НАТО считают, что Россия наращивает потенциал для войны со странами Балтийского региона.

По словам генерал-лейтенанта Юрген-Йоахим фон Сандрарта, командующего многонациональным корпусом "Север-Восток", базирующимся в Польше, РФ пытается восстановить свой военный потенциал, несмотря на войну против Украины. Это создает угрозу для НАТО, в частности, для стран Балтики.

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Названа еще одна огромная проблема ВСУ.

Ситуация усугубляется - россияне штурмуют на еще одном направлении.

Также напомним, что был раскрыт план Путина по войне в Украине.