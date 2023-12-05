В украинской столице произошел взрыв, унесший жизнь человека.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицейских, взрыв прогремел в частном доме по улице Замковецкой, что в Подольском районе.

На место взрыва съехались врачи, спасатели и следственно-оперативная группа. К сожалению, без жертв не обошлось – было найдено тело мужчины, киевлянина 1950 года рождения.

«В результате взрыва погиб владелец помещения», - сообщили в полиции.

Вскоре появились подробности смертельного взрыва.

Выяснилось, что он произошел во дворе дома в результате детонации гранаты.

В полиции не сообщают, был ли это трагический случай из-за неосторожного обращения с боеприпасом или убийство, но уточняют - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – это умышленное убийство с дополнительной отметкой «несчастный случай».

Пользователи соцсетей, обсуждая взрыв, выражают соболезнования родным погибшего и отмечают, что не надо приносить домой опасные предметы.

«Ужас. Семье соболезнования»,

"Где они их берут и зачем держать? А как держишь, то зачем крутишь?»,

"Все-таки дед гранату нашел".

Напомним, стало известно о количестве жертв трагедии в Харькове.

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