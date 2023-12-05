Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицейских, взрыв прогремел в частном доме по улице Замковецкой, что в Подольском районе.
На место взрыва съехались врачи, спасатели и следственно-оперативная группа. К сожалению, без жертв не обошлось – было найдено тело мужчины, киевлянина 1950 года рождения.
«В результате взрыва погиб владелец помещения», - сообщили в полиции.
Вскоре появились подробности смертельного взрыва.
Выяснилось, что он произошел во дворе дома в результате детонации гранаты.
В полиции не сообщают, был ли это трагический случай из-за неосторожного обращения с боеприпасом или убийство, но уточняют - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – это умышленное убийство с дополнительной отметкой «несчастный случай».
Пользователи соцсетей, обсуждая взрыв, выражают соболезнования родным погибшего и отмечают, что не надо приносить домой опасные предметы.
«Ужас. Семье соболезнования»,
"Где они их берут и зачем держать? А как держишь, то зачем крутишь?»,
"Все-таки дед гранату нашел".
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