В Харькове произошла трагедия во время аварийных работ, в ГСЧС сообщили подробности.

Страшное ЧП с человеческими жертвами произошло в Харькове на улице Шевченко в то время, когда работники газовой службы проводили аварийные работы, пишет Politeka.net со ссылкой на ГСЧС.

Произошел оползень на подземном газопроводе.

Под слоем земли оказались люди – двое мужчин 1981 и 1975 гг.р. На место ЧП срочно съехались спасатели – 6 единиц спасательной техники и 32 человека личного состава ГСЧС.

«Более 30 спасателей пытались быстро откопать из-под земли мужчин, но после того, как их достали они уже были без признаков жизни», - сообщили в ГСЧС, опубликовав также кадры спасательной операции.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее стало известно о гибели человека в Купянском районе. Трагедия произошла в результате пожара, возникшего в частном доме, где проживал 60-летний мужчина.

Тело погибшего хозяина обнаружили во время борьбі с огнем.

Спасатели Харьковщины призвали украинцев соблюдать правила пожарной безопасности, ведь в области возросло количество бытовых пожаров.

«Самыми частыми случаями пожаров в быту являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного и электрического отопления, перегрузка электросети», - сообщили в ГСЧС Харьковской области.

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